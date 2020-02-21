Журналиста кировского канала избили на съемках

21.02.2020, 11:26, Новости дня

Пассажир автомобиля в Кирове, который был остановлен сотрудниками ДПС, избил журналиста местного телеканала, снимавшего сюжет о нарушителях правил дорожного движения, заведено уголовное дело, сообщили в СК.

«По результатам сообщения средств массовой информации о воспрепятствовании законной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По данным следствия, в ночь на 8 февраля в Кирове наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого был молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

Отмечается, что в это же время на месте происшествия журналист одного из телеканалов города снимал сюжет о нарушителях ПДД. Пассажир остановленного автомобиля потребовал прекратить съемку, угрожая ему силой, а впоследствии несколько раз ударил журналиста.

Сейчас следователи изучают полученное от журналиста видео, опрашивают свидетелей, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в сентябре отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов наехал на ногу встречавшего футболиста из колонии журналиста.



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