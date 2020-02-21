Во Владивостоке стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»

21.02.2020, 11:26, Новости дня

Второй полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал 21 февраля в Дальневосточном федеральном университете. Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России.

На полуфинале во Владивостоке собрались команды одиннадцати регионов Дальнего востока: по 10 команд от Хабаровского края и Республики Бурятия, по восемь – от Приморья и Камчатки, по пять команд от Республики Саха (Якутия) и Амурской области, по три команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по две команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 1 тыс. 496 заявок от учителей школ. Лидером по числу регистраций в ДФО стала Республика Саха (Якутия) – 277 участников», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

«В прошлые выходные в Санкт-Петербурге прошел первый полуфинал конкурса. Сегодня во Владивостоке стартует второй полуфинал, в который прошли 59 команд из всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Здесь собрались не просто талантливые учителя, но в первую очередь педагоги, которые умеют работать сообща и понимают, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей. Желаю участникам конкурса удачи, смелых решений и конкурсного азарта!» – сказал Даванков.

Как отметила заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская на церемонии открытия полуфинала конкурса, ценность конкурса «Учитель будущего» в том, что педагоги могут на практике обменяться опытом и компетенциями, которыми владеют, с коллегами, а также инновациями, которые применяют в работе. «При этом хочется отметить, что все присутствующие в этом зале – уже победители. Профессионализм, стопроцентная отдача, любовь к детям – качества, которые привели вас в полуфинал», – сказала она.

Первый проректор Дальневосточного федерального университета Андрей Шушин, обращаясь к участникам полуфинала, отметил, что современной школе нужны молодые, талантливые, креативные педагоги. «Я надеюсь, что мы сможем здесь создать такие условия, чтобы вы в этих конкурсных испытаниях поближе познакомились, обменялись своими задумками, наработками, контактами. Чтобы это сотрудничество, которое здесь зародится на площадке Дальневосточного федерального университета, принесло огромное пользу всему педагогическому движению, всем педагогам, как минимум нашего округа, как максимум – всей страны», – подчеркнул Шушин.

Среди полуфиналистов Дальневосточного федерального округа 16 учителей-мужчин. 44 конкурсанта – это учителя до 35 лет. Троим молодым участникам по 23 года, самая юная из них Мария Шерстнева – учитель английского языка Общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования для одаренных детей г. Владивостока (Приморский край), а самая опытная полуфиналистка – 64-летняя Раиса Михайловна Болтенко, которая работает учителем технологии в средней школе №40 г. Петропавловска-Камчатского (Камчатский край).

Конкурсные испытания полуфинала продлятся три дня. Они подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя блоки: педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов, связанных с образованием; методический конструктор, на котором командам необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса; кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями, перевод проблем в область задач, разработка решений выявленных задач).

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения России.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».