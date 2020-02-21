Мнение: Будни маленького городка далеко за МКАД

21.02.2020, 11:25, Разное

Я живу в Петербурге, большом ухоженном городе с населением больше 5 миллионов. Мне часто пеняют на это: дескать, у вас, в мегаполисах, хорошо, а вот отъедьте на 300 километров, и сами увидите, как глубока кроличья нора.

Что же, давайте попробуем высунуть нос за кольцевые автодороги. Хорошо знакомый вам Пётр Телятников пишет о переменах, которые он наблюдает в своём отнюдь не столичном регионе:

Добрый день, уважаемый Олег Александрович! Снова пишу о том, что произошло хорошего и не очень в нашем маленьком городке (городках) за 2019 год. Напомню — речь идет о городе Нижняя Тура, 20 тысяч жителей, под боком ЗАТО город Лесной — 40 тысяч жителей. До областного центра (Екатеринбург) — 230 км.

1. Тот дом для переселенцев, о котором я писал, благополучно сдали в эксплуатацию, жаждущим выдали ключи от новеньких квартир.

2. Рядом с этим домом выросла еще одна строительная площадка. Вроде как девятиэтажка будет, поскольку площадка относительно небольшая.

3. По городу установили новые автобусные остановки, с WiFi и зарядкой USB (sic!)… Этого я не ожидал, если честно.

4. Отремонтирован мост через реку Туру (злые языки скажут, что вот, только половину отремонтировали… то есть только одну полосу из двух). Но тем не менее, отремонтировали без перекрытия дороги.

5. Парк у ДК довели до ума, организовали детскую площадку, роллердромный пятачок, возвели сцену/эстраду, повесили экран во всю стену, сделали освещение прогулочных дорожек. Теперь это тусовочное место чуть ли не для всего города.

6. Добили освещение одной улочки (ул. Советская в старой части). Я уже хотел писать в администрацию, но не успел, теперь она освещена как положено.

7. По старой части города развели газоснабжение, пока что магистральное. Там в основном частный сектор, и долгое время этот район незаслуженно оставался в тени.

8. Начата реконструкция общежития НТМЗ (ОАО «Вента», входит в структуры Росатома), планируется после реконструкции передать здание в фонд социального жилья.

9. Ледовый городок на Новый Год сделали в китайском стиле (аж из Лесного зависть слышно было) — оказывается, у нас есть культурные связи с Китаем, с 1918 года.

10. Открылся коворкинговый центр «Нежная Тура», где даже я успел засветиться. Дело нужное, культурное и познавательное, хоть и новое для нашего городка. Забегая в 2020 год, скажу, что их стараниями к нам приехал Юрий Лоза. Безотносительно к его творчеству, появление в наших пенатах артиста такого уровня — само по себе событие.

Теперь о бизнесе, малом и не очень (то, что увидел).

1. Закрылись пять магазинов мелкой розницы «а-ля-совок»… теперь вместо них две Пятерочки, одна Монетка, одно Краснобелое, один ФиксПрайс. Мелкую продуктовую розницу старого разлива можно уже буквально по пальцам пересчитать — магазинов 8 наверное осталось.

2. Стали появляться специализированные магазинчики — выпечка, рыба, птица, мясо, косметика, рукоделие… Даже бесовские вейп-шопы! Махонькие, квадратов на 20-40-60… но тем не менее. Раз появляются, значит спрос на подобное есть.

3. Открылся магазин «СОМ» – все для строительства и ремонта (к слову, мы с моей супругой там уже 50 килорублей оставили) — на двух этажах заводского ангара. И это очень сильно хорошо, что он открылся. Попутно закрылся магазин «Династия» (сервис «а-ля-совок») этого же направления.

4. Местная сеть «Калейдоскоп» (все для строительства и ремонта, 3 магазина) выкупила площадку у завода, отстроила себе свой собственный магазин-склад, и прекрасно себя чувствует.

5. Магазин «Комфорт» (ремонтно-строительный) расширился, достроил себе дополнительный зал (200 квадратов примерно), подвал отдал магазину «ПивКо». Тоже благополучно работает.

6. Открылся медицинский центр «Олмед» (в дополнение к филиалу МНТК «Микрохирургия глаза», который открылся в 2018 году).

7. Открылось еще 2 (два!) салона красоты, в соседних домах. Притом в городе их уже и так очень много.

8. В Лесном закрылся магазин «Сити Гурмэ», единственный в своем роде. Увы, не выдержал конкуренции с федеральными игроками, несмотря на собственную пекарню и кулинарию.

9. Открылся еще один фитнес-клуб (опять же в Лесном).

И еще много наблюдений за жизнью городка… Но всего не припомнишь. Тут и текущий ремонт труб/дорог/светильников/домов, много чего. Стали появляться контейнеры для раздельного сбора мусора (привет zergulio). И так далее, тому подобное.

В общем, во всем этом виноват сами знаете кто — Владимир Владимирович Путин.