Литва заявила о возможных осложнениях в транзитных поездках россиян в Калининград

21.02.2020, 11:24, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил, что если Евросоюз не выделит средства, то транзитные поездки российских граждан в Калининград через Литву могут осложниться. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что при вступлении Литвы в Евросоюз была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из основной части страны в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке. При этом в поезде им вручают транзитные документы сотрудники литовской консульской службы.

Вильнюс рассчитывает, что в 2021—2027 в бюджете ЕС выделит на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Евросовета Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

«Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страны, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС», — заявлял ранее президент Литвы Гитанас Науседа.

В настоящее время россиянам для проезда в Калининградскую область через Литву и обратно литовские власти выдают два вида транзитных документов — упрощенный транзитный документ для многократных поездок на всех видах сухопутного транспорта и упрощенный проездной документ по железной дороге.