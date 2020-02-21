Литва заявила о возможных осложнениях в транзитных поездках россиян в Калининград

21.02.2020, 11:24, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил, что если Евросоюз не выделит средства, то транзитные поездки российских граждан в Калининград через Литву могут осложниться. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что при вступлении Литвы в Евросоюз была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из основной части страны в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке. При этом в поезде им вручают транзитные документы сотрудники литовской консульской службы.

Вильнюс рассчитывает, что в 2021—2027 в бюджете ЕС  выделит на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Евросовета Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

«Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страны, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС», — заявлял ранее президент Литвы Гитанас Науседа.

В настоящее время россиянам для проезда в Калининградскую область через Литву и обратно литовские власти выдают два вида транзитных документов — упрощенный транзитный документ для многократных поездок на всех видах сухопутного транспорта и упрощенный проездной документ по железной дороге.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

06.02 / В Раде хватит голосов для принятия законопроекта о рынке земли – Арахамия

27.01 / Террористы взорвали нефтехранилища в Сирии

02.01 / На главных горнолыжных курортах Грузии возникли проблемы с водой

16.02 / Американских генералов приперли к стенке

26.12 / Путин назвал задачу номер один

29.01 / Названа причина крушения американского самолета в Афганистане

12.12 / Глава МИД ФРГ заявил о праве ЕС определять энергетическую политику без участия США

14.12 / Отец керченского стрелка скончался в больнице

03.01 / 10 тыс. га в одни руки и продажа иностранцам только после референдума. В Раду подали законопроект о рынке земли ко второму чтению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика