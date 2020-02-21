Ольга Алдонина поздравила экс-мужа Юлии Началовой с годовщиной свадьбы

21.02.2020, 11:21, Разное

Ольга Алдонина написала поздравление экс-супругу покойной Юлии Началовой с пятой годовщиной бракосочетания. Пост она опубликовала в Instagram.
Ольга Алдонина показала подписчикам в своем Instagram нарезку видео, где собрала самые радостные мгновения жизни. Под мотив трогательной песни фото меняются, и на них видно кадры и ролики из свадьбы, где молодые целуются и обнимаются. Подписала прост жена футболиста простым поздравлением с первым юбилеем.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и написали, что их пара очень красивая. Поклонники пожелали экс-супругу Началовой Евгению Алдонину и его жене здоровья, крепкой любви и гармоничных отношений.



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