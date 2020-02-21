ВЦИОМ назвал наиболее желанные мужчинами подарки на 23 Февраля

21.02.2020, 11:21, Разное

Специалисты из ВЦИОМ провели опрос в честь 23 Февраля, чтобы выяснить, о каких подарках мечтают мужчины, и что им подарят женщины в День защитника отечества. В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России.
По словам мужчин, никаких особых подарков им не требуется, а хотят они внимание от родных и близких людей (27%). Но есть и те, кто ждут, что 23 Февраля им подарят машину (17%), туристическую путевку (15%) и даже квартиру (13%). Более скромные хотят в качестве подарка принадлежности для рыбалки (10%) или театральные билеты (7%).

При этом у женщин планы кардинальным образом отличаются от мужских пожеланий. Так, большая часть опрошенных респондентов собирается подарить праздничный ужин (31%). Вторым популярным подарком оказался парфюм и косметика. А 17% женщин собираются презентовать канцелярские товары или бумажник. Почти столько же представительниц прекрасного пола не собираются делать подарки в честь Дня защитника отечества.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / «Не судите меня строго»: Анастасия Волочкова рассказала о сложных взаимоотношениях с матерью

13.12 / Грелка, шарф и два разряженных телефона: Эмма Уотсон рассекретила содержимое своей сумки

13.12 / Ученые: Пенные огнетушители опасны для человеческого организма

10.12 / Мнение: Тет-а-тет с «фашистом»

22.01 / Ученые рассказали о «разморозившем» Землю и сформировавшем древнейший ударный кратер астероиде

13.12 / «Власти скрывают правду»: люди в шоке от последствий запуска Крымского моста

29.01 / Михалкова вслед за Галкиным промочила ноги на Багамских островах

29.12 / Поклонники одобрили два новогодних образа невестки Орбакайте Алёны Красновой

22.12 / Человек, который хоронил банки

17.01 / Samsung представила внешний накопитель SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика