ВЦИОМ назвал наиболее желанные мужчинами подарки на 23 Февраля

21.02.2020, 11:21, Разное

Специалисты из ВЦИОМ провели опрос в честь 23 Февраля, чтобы выяснить, о каких подарках мечтают мужчины, и что им подарят женщины в День защитника отечества. В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России.

По словам мужчин, никаких особых подарков им не требуется, а хотят они внимание от родных и близких людей (27%). Но есть и те, кто ждут, что 23 Февраля им подарят машину (17%), туристическую путевку (15%) и даже квартиру (13%). Более скромные хотят в качестве подарка принадлежности для рыбалки (10%) или театральные билеты (7%).

При этом у женщин планы кардинальным образом отличаются от мужских пожеланий. Так, большая часть опрошенных респондентов собирается подарить праздничный ужин (31%). Вторым популярным подарком оказался парфюм и косметика. А 17% женщин собираются презентовать канцелярские товары или бумажник. Почти столько же представительниц прекрасного пола не собираются делать подарки в честь Дня защитника отечества.