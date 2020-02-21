СТРАНА — в команде Порошенко обвинили Москву в «дне национального позора» Украины

21.02.2020, 11:21, Новости дня

После того как толпа устроила массовые беспорядки против размещения на карантин украинцев, эвакуированных из Китая, пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко выступил с неоднозначным заявлением. Как пишет «СТРАНА», Святослав Цеголко в своём Facebook написал, что к произошедшему может быть причастна Москва, поскольку дата возвращения украинцев совпала с Днём памяти погибших на «майдане».


Reuters

Разъярённая толпа устроила массовые беспорядки против размещения на карантин в посёлке Новые Санжары украинцев, эвакуированных из Китая. Издание «СТРАНА» назвала произошедшее «днём национального позора».

На фоне этого пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко выступил с неоднозначным заявлением. В своём Facebook Святослав Цеголко написал, что дата возвращения украинцев из Ухани была выбрана специально, поскольку она совпала с Днём памяти погибших на «майдане».

«Всё больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили неслучайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против «майдана». Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой или просто из Кремля спустили?» — написал Цеголко.



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