Обозреватель Daily Sabah — у Турции нет желания втягиваться в тотальную войну с Дамаском

21.02.2020, 11:21, Новости дня

Единственный путь, по которому могут пойти РФ и Турция для урегулирования текущей напряжённой ситуации вокруг Идлиба, — это возобновление мирных переговоров в Астане, пишет обозреватель Daily Sabah Ахмед Аль-Бурай. По его словам, у Анкары нет желания втягиваться в трясину тотальной войны с Дамаском, поддержку которому будут оказывать российские ВВС. Точно так же Москва не заинтересована в продолжении конфликта с Турцией из-за Сирии, уверен автор.



Reuters

Россия должна выбрать: либо «сирийский режим», либо партнёрство с Турцией, пишет в своей статье для Daily Sabah учёный из Стамбульского технического университета Ахмед Аль-Бурай.

Как отмечает автор, «противоречивый российский философ и специальный представитель президента России» Александр Дугин утверждает, что в нынешнюю эпоху будет происходить «подъём Российской империи» на Ближнем Востоке и конец американской гегемонии. Чтобы добиться этого, считает философ, РФ должна работать над тем, чтобы умиротворить Турцию и Иран и укрепить стратегические отношения с ними как с партнёрами, а не как с соперниками.

Нет сомнения в том, что РФ добросовестно работала над восстановлением своего влияния в регионе с середины 2000-х годов, но её усилия начали приносить плоды только после «сирийской революции» и военного вмешательства Москвы в многолетний конфликт.

Возвращение РФ на Ближний Восток и в Северную Африку в огромной степени проявляется в её экономических и военных инициативах. Последние, например, включают в себя усилия Москвы по расширению её военного присутствия в регионе и особенно в Средиземноморье.

А в экономическом плане деятельность РФ можно наблюдать на примере её роли в катарском кризисе, её интенсивной энергетической дипломатии и роста её экспорта в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Москве также удалось успешно преодолеть дипломатическую изоляцию, в которой она оказалась после «аннексии Крыма»*, разыграв ближневосточную карту в партнёрстве с Турцией и Ираном.

Кроме того, РФ — это ключевой модератор палестино-израильского конфликта. Она пытается играть более влиятельную роль в переговорах о примирении сторон по вопросу Палестины.

Однако ожидается, что все эти региональные успехи бросят тень на долгосрочные достижения Москвы. Так, военная поддержка диктатуры в Сирии будет иметь серьёзные последствия для долгосрочного присутствия РФ в регионе. Её нынешнее «обманчивое влияние» не следует воспринимать как должное, предупреждает автор.

Несомненно, у Турции и РФ огромные общие интересы на многих уровнях. Тут и российские ЗРК С-400, поставка которых Анкаре была частично проведена, несмотря на неодобрение некоторых членов НАТО и угрозы Вашингтона ввести санкции против Анкары. С экономической точки зрения, между двумя странами действуют масштабные торговые соглашения, в том числе по гигантскому газопроводу через Чёрное море.

В Сирии у Москвы и Анкары разные интересы. Турция заботится об Идлибе по двум ключевым мотивам. Во-первых, проблема беженцев, которая может возникнуть в том случае, если провинция попадёт в руки сирийского режима. Новый приток беженцев будет означать катастрофу для Турции, которая уже принимает у себя почти 4 миллиона сирийцев.

Во-вторых, если Турция откажется от Идлиба, это поставит под угрозу северный участок её границы с Сирией, который был «очищен от террористических элементов» в ходе трёх трансграничных операций Турции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». Уход турецких сил из Сирии приведёт к активизации этих террористических элементов, которые станут представлять непосредственную угрозу для национальной безопасности Турции.

Как отмечает автор, Турция уже не раз разочаровывалась в своих союзниках по НАТО, которые были абсолютно невнимательны к турецкой национальной безопасности. Они бросили Анкару, оставив её разбираться с кризисом беженцев, а также с угрозами со стороны внутренних и внешних террористических организаций.

Безразличие НАТО к сирийскому конфликту сыграло роль в стремлении Турции развивать более эффективные партнёрства. Иран и РФ извлекли огромную пользу из сотрудничества с Анкарой, а последняя, в свою очередь, смогла достичь ряд краткосрочных целей. Но её сотрудничество с Россией подвергается серьёзным испытаниям.

Несомненно, в Анкаре крайне недовольны тем, что Москва поддержала Дамаск после того, как режим убил в результате нападения турецких солдат. Тем не менее, прежде чем бить в барабаны войны, была сделана ставка на двустороннюю челночную дипломатию, которая продолжит поиск выхода из этой тупиковой ситуации.

У Анкары нет желания втягиваться в трясину тотальной войны с сирийским режимом, поддержку которому будут оказывать российские ВВС. Точно так же РФ не заинтересована в продолжении конфликта с Турцией из-за Сирии.

Несмотря на множество общих интересов между Турцией и Россией, российское руководство продолжает поддерживать сирийский режим. В свете этой последовательной российской политики, которая вряд ли изменится, по крайней мере в краткосрочной перспективе, единственный путь, по которому могут пойти Москва и Анкара, — это возобновление мирных переговоров в Астане.

Тем самым Турция сможет навязать перемирие и предотвратить приток беженцев в свои приграничные районы, а также сможет добиваться продолжения мирных переговоров о смене власти в Сирии. В связи с продолжающимся размещением военной техники в провинции Идлиб Турция посылает чёткий сигнал Дамаску и русским: «Хочешь мира — готовься к войне».

По всей видимости, РФ приняла это послание, поскольку Кремль не исключил того, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшем будущем проведут личную встречу, чтобы обсудить возможное урегулирование конфликта в провинции Идлиб, пишет в завершение своей статьи для Daily Sabah Ахмед Аль-Бурай.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).