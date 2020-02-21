Замглавы управления Росимущества задержан в Дагестане

21.02.2020, 11:19, Новости дня

Силовики задержали замруководителя Росимущества Дагестана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяют уголовную статью о злоупотреблениях полномочиями, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый из корыстных побуждений решил фиктивно провести аукцион по передаче в аренду земельного участка вдоль побережья Каспийского моря. Общая площадь участка 16 тыс. кв. метров, кадастровая стоимость – 2,7 млн рублей.

Чиновник дал указание члену конкурсной комиссии не публиковать информацию об аукционе на сайте госзакупок, а затем подписал протокол подведения итогов конкурса.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее следователи обвинили экс-помощницу бывшего зампреда правительства Аркадия Дворковича – Анастасию Алексееву в получении взяток.