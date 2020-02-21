Лукашенко получил «неожиданное предложение» от Путина

21.02.2020, 11:19, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина.

По словам главы Белоруссии, Путин предложил компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин, передает ТАСС.

Лукашенко сообщил, что Путин предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти.

По его словам, РФ предложила компенсировать порядка 300 млн долларов выпадающих доходов Белоруссии в том числе за счет премии нефтяных компаний.

Ранее Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.



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