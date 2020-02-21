Feel Me. Гомес выпустила ролик на новую песню. Видео

21.02.2020, 11:18, Новости дня

видео

Видео: Selena Gomez / Twitter

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В Иране разбился украинский самолет

13.02 / Кремль заявил об отсутствии прямого вмешательства США в ситуацию в Идлибе

06.01 / Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма

14.02 / Браузер Chrome позаимствует лучшую функцию смартфона Pixel 4

28.01 / Россиянам пообещали «узкую полосу холода»

28.01 / Британия рекомендовала не ездить в Китай без крайней необходимости

23.12 / Врачи ГОКБ №1 согласились перейти всем коллективом в больницу № 24, условия их устроили — «Альянс врачей»

24.01 / Томиленко: Отчего люди, которые пишут «законопроекты о дезинформации», сели в свои кресла? Не благодаря ли журналистским расследованиям и свободе слова?

30.01 / Экс-министр — по вине Зеленского русскоязычные дети на Украине стали «третьим сортом»

03.02 / В США подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика