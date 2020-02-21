В Китае заявили о намерении справиться с эпидемией коронавируса до конца марта

21.02.2020, 11:18, Новости дня

Китай справится со вспышкой нового коронавируса до конца февраля. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сегодня в ходе встречи с вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, пишет «Интерфакс».

По словам дипломата, в провинции Хубэй, где началась эпидемия, победу над вирусом медики будут пытаться одержать в течение марта.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что смертность от коронавируса в регионе распространения заболевания составляет 2%, по всей стране – 0,55%.

Он утверждает, что по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже больше 10 дней не фиксируются новые случаи заражения. Также уменьшается количество инфицированных и в Ухане – эпицентре эпидемии.

По данным Национального комитета по здравоохранению КНР по состоянию на начало 21 февраля, в Китае зарегистрировано 118 случаев летальных исходов, среди них 115 в провинции Хубэй, по одному в провинциях Чжэцзян, Чунцин и Юньнань.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерли 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465 человек.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань. Среди низ 45 украинцев и 27 иностранных граждан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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