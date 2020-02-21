Нападение на инкассаторов произошло в Нижнем Новгороде

21.02.2020, 11:12, Новости дня

Нападение на инкассаторов произошло утром в пятницу в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.

«Около 8.30 в пятницу, 21 февраля, в ОВД поступило сообщение о том, что на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде произошло нападение на граждан, осуществлявших транспортировку денежных средств. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Подробностей нападения и данных о пострадавших не приводится.

Напомним, в 2018 году у инкассаторов украли 14 млн рублей с помощью «куклы» в Москве.



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