Самосвал разнес аптеку после аварии на Кубани

21.02.2020, 11:06, Новости дня

Поспешивший водитель грузовика столкнулся с легковушкой в Северском районе Кубани, после чего вылетел с дороги и протаранил аптеку. Момент ДТП и его последствия сняли на видео.

Авария произошла в 06:53 утра 21 февраля в поселке Ильском. На кадрах видно, что КамАЗ выехал на перекресток на красный сигнал светофора, когда уже тронулся поперечный поток машин. Водитель в попытке уйти от столкновения взял левее, но в итоге не смог удержать зерновоз на проезжей части — тот снес столб и въехал в здание аптеки.

В результате столкновения с Hyundai никто не пострадал, чего не скажешь об аптечном пункте — здание получило серьезнейшие повреждения.