Пассажиров поезда, с которого сняли китаянку, отправили на карантин

21.02.2020, 11:06, Новости дня

Пассажиров поезда, с которого с подозрением на коронавирус COVID-19 сняли китаянку, отправили в резервационное отделение брянской больницы.

Как сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, у женщины поднялась высокая температура. Вагон, в котором она ехала, отцепили от основного состава. По словам Бардукова, у китаянки пока ничего не подтверждается, но ее госпитализировали.

Остальные 18 пассажиров и 2 проводника также доставлены в городскую больницу, где они пробудут в течение двух недель под наблюдением врачей.

В РЖД добавили, что сам вагон отцеплен в санитарный тупик для проведения противоэпидимических мероприятий ​​.

Поезд следовал из Киева в Москву и был сформирован "Украинскими железными дорогами". Состав едет с отклонением от графика около 50 минут. На вокзале его будут встречать специальные службы, уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.