Актрисам из РФ, снявшимся в порнографическом ролике Линдеманна, угрожают расправой

21.02.2020, 11:06, Новости дня

После выхода клипа на трек Till the End для проекта Na Chui лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна российским актрисам, снявшимся в видео, стали поступать угрозы. Об этом сообщала «Фонтанка».

Издание пишет, что приверженцы радикального движения «Мужское государство» на своих закрытых ресурсах якобы призвали к расправе над россиянками после того как их координаты сообщил Telegram-канал «Двач».

На странице в Twitter издания «Лентач» отметили, что актрисы подверглись травле «Мужского государства».

На днях Тилль Линдеманн порноклипом на трек Till the end презентовал новый проект NA CHUI. В видео снялись несколько россиянок. Инцелы с «Двача» нашли их соцсети, а потом к ним подключились говноеды из «Мужского государства» и начали угрожать. pic.twitter.com/ecaCM7kVeN

— Лентач (@oldLentach) February 19, 2020

Одна из девушек, принявших участие в съемках, призналась изданию «Фонтанка», что напугана и боится расправы. Она рассказала, что угрозы поступают даже тем, кто вообще не участвовал в съемках, а просто размещал на своих страничках фотографии с Линдеманном, сделанные во время его поездки в Петербург. 

Песню Till the End, на которую было снято скандальное видео, можно прослушать ЗДЕСЬ.

Роскомнадзор пока не комментирует ситуацию. «Медуза» направила в ведомство запрос с просьбой пояснить, проверял ли Роскомнадзор сообщения с именами и ссылками на соцсети актрис на предмет разглашения персональных данных и иных нарушений. На момент публикации материала ответа от ведомства не поступило.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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