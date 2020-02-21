Истязавший 8-летнего ребенка гречкой омич принес публичные извинения

21.02.2020, 11:06, Новости дня

Омич, обвиненный в жестоком обращении с ребенком, принес публичные извинения. На этой неделе он впервые вместе с матерью мальчика дал показания в зале суда. По информации следователей, в качестве наказания они заставляли сына стоять на коленях на гречке, при этом не кормили и били.

В начале заседания были оглашены результаты экспертизы. Показания мальчика зачитала гособвинитель, так как психологи были против того, чтобы он присутствовал в суде.

Так он вкратце описал два года своей жизни: "Мне восемь лет, учусь в школе, очень люблю животных и математику. Любимую кошку зовут Сема. Раньше вместе с мамой жил у бабушки, а потом переехали к дяде Сереже. Он бил меня ремнем, заставлял стоять на коленях на гречке, и делать массаж ног и спины. Когда я шел гулять, я одевал длинные штаны. Мне кажется, что мама любит дядю Сережу больше, чем меня. И еще попросила меня сказать, что я все придумал. Они приходили ко мне, когда я был в больнице, просили прощения, обещали купить сладости и отвезти в аквапарк ".

Такие же письменные показания принесли в суд Юмашева и Казаков. Сергей читал свой текст по бумажке. На вопрос судьи ответил, что свою вину признает только частично. Свое поведение объяснил поведением мальчика, якобы он все время уходил из дома и отключал телефон, оставался на ночевку у друзей и самое главное — вытащил из его кармана 20 тысяч рублей.

На этой информации настаивает и Юмашева, которая также читала свои показания по бумажке. Она заявила, что таким образом таким образом, всего лишь хотели воспитать сына, который в один момент стал непослушным. Обвиняемая отказался отвечать на вопросы судьи и государственного обвинителя, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

После того, как было возбуждено уголовное дело соседи больше не видели Юмашеву с ребенком. Где сейчас они проживают в настоящий момент — неизвестно. На суде Алина заявила, что у нее из родственников остался только опекун. Следующее заседание состоится 21 февраля. В суде ожидаются прения сторон.

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ГТРК "Новосибирск"