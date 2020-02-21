Разведка США подозревают Россию в попытке помочь Трампу переизбраться – Reuters

21.02.2020, 11:06, Новости дня

Представители разведки США на прошлой неделе сообщили американской власти, что Россия вмешивается в избирательную кампанию 2020 года. Об этом 21 февраля сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники.

В частности, представители разведки сообщили, что Россия работает над тем, чтобы поставить под сомнение честность голосования на выборах 3 ноября, таким образом повышая шансы на избрание Трампа на второй четырехлетний срок.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали «ерундой».

В опубликованном в январе 2017 года докладе ЦРУ говорилось, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

В феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в США.

В апреле 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал в суд многомиллионный иск к правительству России, избирательной кампании Дональда Трампа и WikiLeaks из-за вмешательства в выборы президента Америки в 2016 году.

В иске говорилось, что высокопоставленные представители кампании Трампа сговорились с российским правительством «и его военным шпионским агентством», чтобы вывести из президентской борьбы кандидата-демократа Хиллари Клинтон и привести к власти Трампа. С этой целью, согласно иску, они взломали компьютерные сети Демократической партии.