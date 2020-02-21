Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

21.02.2020, 11:06, Новости дня

Несмотря на проблемы, которые у пользователей регулярно вызывают очередные апдейты, Microsoft продолжает постепенно изменять свою операционную систему Windows 10. Пользователи сообщают о переменах как в дизайне интерфейса, так и в возможностях контролировать обновления ОС.

Накануне пользователям, подписанным на ранее получение обновлений (Fast Ring) стало доступно обновление, меняющее значки многих встроенных приложений в соответствии с принципами Fluent Design. Речь идёт о новом дизайне, который анонсировали в конце прошлого года.

Как видно на изображении выше, взятом с сайта The Verge, поменялись иконки следующих штатных программ Microsoft: «Калькулятор», Groove Music, «Почта», «Диктофон», «Часы», «Кино и ТВ» и «Календарь». В будущем Microsoft планирует обновить и минималистичные значки таких приложений как «Фотографии». Вероятно, у большинства пользователей, не подписанных на ранние обновления, свежие значки появятся в ближайшие недели.

Другое нововведение даёт пользователям больше контроля над процессом обновлений, а именно — установки драйверов. Как сообщает Windows Latest, в интерфейсе встроенного сервиса обновлений Windows 10 обнаружился новый раздел — «Необязательные обновления»:

Там можно просмотреть появившиеся новые драйверы для устройств компьютера, таких как видеокарта, контроллер USB или шина PCI и при желании отметить те, которые необходимо обновить. В Microsoft считают, что это облегчит производителям оборудования публикацию новых драйверов, а Microsoft сможет раньше выявлять возможные проблемы с ними.

Корпорация ищет способы сделать процесс обновления Windows 10 более предсказуемым после того, как многие регулярные апдейты в последние месяцы приводили к тем или иным проблемам у разных пользователей. Так, вышедший 11 февраля апдейт KB4532693 вызвал «пропажу» файлов и сброс многих настроек.

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Вести.Hi-tech



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