Хафтар назвал условие приостановки боев

21.02.2020, 11:05, Новости дня

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар сообщил о готовности остановить боевые действия, если из Ливии будут выведены сирийские наемники, а также будут остановлены поставки оружия из Турции.

Хафтар заявил, что «прекращение огня является результатом выполнения ряда условий», это «вывод сирийских и турецких наемников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи, ликвидация террористических группировок (в Триполи)», передает РИА «Новости».

Он заявил, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Турция воспользовались перемирием, чтобы перебросить наемников из Сирии «по морю и по воздуху». Все это «является нарушением перемирия», и Хафтар оставляет за собой право «реагировать на эти нарушения».

Военный сообщил также, что Ливийская национальная армия (ЛНА) поддерживает идею морских патрулей европейских стран для недопущения поставок Турцией оружия ПНС в Триполи. Он призвал Евросоюз (ЕС) выполнить «свою роль в контроле за поставками оружия сирийским и турецким наемникам-террористам».

Кроме того, Хафтар сообщил, что ЛНА готова защищать ливийцев от «турецких захватчиков» в случае провала переговоров в Женеве, однако ее терпение уже на исходе.

Маршал добавил, что на переговорах в Москве с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу он призвал к соблюдению всеми сторонами конфликта в Ливии берлинских соглашений.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».

Проект резолюции также призывает все страны «не вмешиваться в конфликт и не принимать меры», которые его усугубляют.

При этом уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.

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