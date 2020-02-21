Инсайдер: Huawei P40 Pro получит экран с небольшим изгибом

21.02.2020, 11:04, Разное

Хорошо зарекомендовавший себя инсайдер RODENT950 в своем блоге в Twitter поделился новыми подробностями о смартфоне Huawei P40 Pro. Стало известно, что модель получит экран с небольшим изгибом.

Опубликованная сетевым информатором фотография защитного стекла для новой модели подтверждает, что смартфон будет иметь экран с небольшими изгибами по бокам. Предыдущая модель Mate 30 Pro была выпущена прошлой осенью с экраном-водопадом. Края дисплея по бокам были изогнуты под углом приблизительно в 90 градусов. Многим такое инновационное решение пришлось не по душе, поскольку никакой практической пользы от него нет. Большинству до сих пор удобнее пользоваться физическими кнопками на боковой части смартфона.

Скорее всего, именно это и подтолкнуло производителя к выпуску P40 Pro с более привычным для всех экраном. Модель вполне может завоевать первую позицию в рейтинге DxOMark, ведь ее возможности позволяют делать качественные фотографии и видеоролики. Пользователям удобнее пользоваться физической кнопкой спуска затвора, чем сенсорной.

Дебютный показ Huawei P40 Pro должен состояться 26 марта.