Оценки в школах РФ могут заменить зачетами

21.02.2020, 11:04, Разное

Экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева предлагает в школах отменить оценки по физкультуре, рисованию и музыке, заменив их зачетами, а также закрепить за учебными заведениями право самостоятельно подбирать систему оценивания. Данная инициатива вынесена на суд общественности.

Васильева считает некорректным снижать оценки детям по предметам, где успеваемость зависит от их способностей. Нельзя ставить школьнику «тройку» по музыке, если у него отсутствует слух, или по изобразительному искусству, если нет склонности к рисованию.

Многие родители считают инициативу правильной, но некоторые оказались противниками изменения системы оценивания, информирует «ГлобалМСК». Одна из матерей школьника отметила, что ее сын любит спорт, и для него «пятерка» по физкультуре – способ выделиться на фоне одноклассников. Ее поддержал Андрей Чижов, преподаватель по физической культуре. Он уверен, дисциплина нуждается в оценке, в ином случае дети не будут воспринимать урок всерьез.

Учитель по рисованию Екатерина Белянская склонна заменить оценки зачетами, ведь нельзя сравнивать успехи на уроке талантливых детей и обычных. Однако и она выступает за сохранение системы баллов, касательно физкультуры. Сергей Корышев, директор одной из российских школ, считает правильным переход на зачеты. Это поможет ученикам не волноваться за отметки, а больше внимания уделять творческому развитию.