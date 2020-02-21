Роскосмос решил участвовать в авиасалоне Фарнборо

21.02.2020, 10:58, Новости дня

«Роскосмос» собирается в этом году принять участие в авиасалоне в британском Фарнборо, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Авиасалон в Фарнборо проходит раз в два года. В 2018 году Роскосмос не участвовал в нем.

«В этом году госкорпорация планирует участвовать в нескольких международных выставках. Это Фарнборо, «Евроконсалт» и авиашоу в Бахрейне», – передает ТАСС слова Рогозина, на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков «Авиационное и космическое страхование в России».

В начале июля 2018 года сообщалось, что делегация госкорпорации «Роскосмос» отказалась от участия в международном авиакосмическом салоне Фарнборо, проходящем в Великобритании.



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