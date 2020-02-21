Женщина играла на скрипке, когда ей делали операцию на головном мозге. Видео

21.02.2020, 10:54, Новости дня

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Видео: Guardian News / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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