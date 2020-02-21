Раскрыты характеристики недорогого смартфона BQ Magic O с функцией пауэрбанка

21.02.2020, 10:52, Новости дня

Объявлены технические характеристики нового недорогого смартфона BQ Magic O, который получит опцию портативной зарядки.

Аппарат имеет глянцевый пластиковый корпус с градиентным переливом. Кроме того, в дисплее с диагональю 6,35 дюймов в верхней части предусмотрено отверстие для фронтальной камеры. Данный аппарат имеет емкость 3900 мАч.

Высокую производительность данному аппарату обеспечивает мощный восьмиядерный процессор MediaTek MT6763V и 3 гигабайта оперативной памяти. Размер встроенной памяти гаджета равен 32 гигбайта. Основная камера получила тройной модуль на 13+2+0,3 мегапикселея. Приобрести новый недорогой смартфон можно по цене от 10 тысяч рублей в базовой версии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в РФ. Один погибший, 12 пострадавших, еще один человек пропал без вести

13.01 / Россия получит данные о счетах от трех британских офшоров

21.12 / Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год с $300 млн для Украины

22.01 / «Два самых молодых премьера мира». Гончарук встретился с главой правительства Финляндии

10.02 / В Севастополе огласили приговор директору детского лагеря, где отравились 28 воспитанников

06.12 / Новый Volkswagen Golf 8 вышел в Европе

05.02 / Пассажиры «зараженного» лайнера Diamond Princess пробудут на борту две недели

30.12 / Передачу АПЛ «Князь Владимир» флоту перенесли на 2020 год

17.12 / Экс-депутаты Рады Украины братья Клюевы сохранили энергобизнес в Крыму после аннексии в обход санкций Евросоюза

10.02 / «Оскар» за лучший фильм получили «Паразиты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика