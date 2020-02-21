Раскрыты характеристики недорогого смартфона BQ Magic O с функцией пауэрбанка

21.02.2020, 10:52, Новости дня

Объявлены технические характеристики нового недорогого смартфона BQ Magic O, который получит опцию портативной зарядки.

Аппарат имеет глянцевый пластиковый корпус с градиентным переливом. Кроме того, в дисплее с диагональю 6,35 дюймов в верхней части предусмотрено отверстие для фронтальной камеры. Данный аппарат имеет емкость 3900 мАч.

Высокую производительность данному аппарату обеспечивает мощный восьмиядерный процессор MediaTek MT6763V и 3 гигабайта оперативной памяти. Размер встроенной памяти гаджета равен 32 гигбайта. Основная камера получила тройной модуль на 13+2+0,3 мегапикселея. Приобрести новый недорогой смартфон можно по цене от 10 тысяч рублей в базовой версии.