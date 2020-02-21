Microsoft представит фирменный антивирус для Android и iOS

21.02.2020, 10:52, Новости дня

Американская корпорация Microsoft объявила о планах выпустить спецверсию мобильного антивируса Windows Defender, который будет работать на платформах Android и iOS.

Благодаря данному ПО станет возможным добиться максимальной защиты от попадания в смартфоны различных вирусов и вредоносных программ. Вместе с тем Defender существенно отличается по функционалу от версии для ПК, тогда как модели iPhone или iPad не позволят сканировать гаджеты на угрозы.

Таким образом, новый антивирус Defender позволит избежать фишинговых атак. Эксперты предполагают, что новый Defender будет предлагаться исключительно для корпоративных клиентов компании. Точные подробности об использовании программы будут объявлены несколько позже.



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