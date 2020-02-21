Наркоторговцем из Архангельска оказался подросток

21.02.2020, 10:51, Разное

Полицейские задержали в Архангельске 16-летнего подростка, который пытался продавать наркотики в интернете. Юноша намеревался сделать несколько «закладок» в тайниках, сообщает FlashNord.

Правоохранители выяснили, что молодой человек заранее договорился о сбыте запрещенных веществ и приобрел около 51 грамма наркотического средства. Он разделил его на несколько частей, которые хотел спрятать в укромных местах, но был остановлен стражами порядка. Злоумышленник написал заявление о явке с повинной.