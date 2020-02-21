Рогозина удивило отсутствие аварий у Роскосмоса в 2019 году

21.02.2020, 10:51, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил удивление тому, что возглавляемая им госкорпорация единственной завершила 2019 года без аварий. Он подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря планомерной работе по повышению качества ракетной техники.

«Хочу похвалиться: впервые за 16 лет государственная корпорация «Роскосмос» и ее предприятия завершили год без единой аварии. Для нас это очень важный результат. Таких аварий раньше у нас было много, теперь, как ни странно, в 2019 году мы единственные вышли без аварий», – приводит его слова РИА «Новости».

На конференции «Авиационное и космическое страхование в России» он напомнил об авариях с европейской ракетой Vega, нештатных испытаниях американских пилотируемых кораблей, аварии китайской космической техники.

Роскосмос, подчеркнул Рогозин, намерен закрепить достигнутый результат безаварийности, чтобы доказать, что это не случайность, а тенденция.

Он сообщил, что в 2020 году планируется увеличить количество космических пусков по сравнению с прошлым годом. «Это будет больше точно, чем 25 пусков», – отметил Рогозин.

По его словам, Роскосмос собирается выбрать среди российских спутниковых платформ лучшие и строить в будущем все спутники только на них.

Сейчас российские спутники строятся на различных платформах. НПО имени Лавочкина использует платформу «Навигатор», а сибирское предприятие ИСС имени Решетнева – платформу «Экспресс». Свои платформы имеются и у других спутникостроителей – ВНИИЭМ, Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и у Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

Ранее сообщалось, что по разным причинам Роскосмос перенес 12 космических пусков с 2019 года.