«Смешарики» и «Фиксики» объединились

21.02.2020, 10:44, Новости дня

Создатель мультфильмов «Смешарики» – группа «Рики» приобретет контрольный пакет акций анимационной студии «Аэроплан» и консолидирует 100% ее акций, рассказал глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский.

Как пишет газета «Ведомости», сделка денежная, компании подписали обязывающие документы. Сейчас контрольным пакетом «Аэроплана» владеет основатель студии Георгий Васильев. Детали сделки стороны не раскрывают.

По словам Завадского, это часть новой стратегии «Рики» по консолидации медиаактивов. Группа уже выкупила у ВГТРК права на производство мультфильма «Тима и Тома», у Межгосударственной корпорации развития – долю в совместном «Фонде девелопмента Рики», который создал более 10 пилотных анимационных проектов.