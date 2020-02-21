Под ресторан или музей. «Укроборонпром» продает три самолета АН-26

21.02.2020, 10:42, Новости дня

Государственное предприятие «Артем» выставило на продажу три самолеты АН-26. Об этом в Facebook сообщает концерн «Укроборонпром».

Первый лот – самолет АН-26, 1977 года выпуска, заводской номер 4707. Как отмечает в «Укроборонпроме», этот самолет «хорошо послужил компании, доставляя продукцию «Артема» в разные уголки мира, но уже около 10 лет им не пользуются». Воздушное судно требует капитального ремонта.

«Но уже сейчас, без значительных инвестиций, этот АН-26 может стать уникальным выставочным объектом в частном музее, школе авиации или развлекательном комплексе. Или еще креативнее – корпус самолета можно превратить в эксклюзивный ресторан для уютных ужинов», – говорится в сообщении.

Стартовая цена на самолет составила 776 940 грн.

#hochuAN Маємо унікальну пропозицію для всіх любителів авіації! Холдингова компанія «Артем» виставила на продаж 3…

Posted by Державний концерн "Укроборонпром" on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Также на сайте ProZorro.Продажі объявлен аукцион еще на два самолета: АН-26 1986 года (заводской номер 144-03) с начальной ценой в 3,9 млн грн и АН-26 1982 года (заводской номер 127-06) с начальной ценой в 5,9 млн грн.

Аукцион на все три самолета стартует 10 марта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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