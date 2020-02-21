Двух россиян посадили на 400 лет за перевозку мигрантов в Греции

21.02.2020, 10:37, Разное

Александрна Илларионова и Андрея Журавлева приговорили в Греции к 395 годам лишения свободы на двоих . Суд признал россиян виновными в организации незаконной миграции, сообщает Национальная служба новостей.

В январе аналогичные тюремные сроки получили двое других граждан России – Антон Каррамов и Платон Давыдов. Родственники осужденных утверждают, что они попали в руки недобросовестных работодателей. Мужчины нашли работу за границей в интернете, где им предлагали возить туристов в Грецию, Италию и Турцию. Но «туристами» оказались нелегалы. В общей сложности, за это преступление арестовали 24 россиянина, пишет «Интерфакс».



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