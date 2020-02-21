Роспотребнадзор зафиксировал рост числа ВИЧ-инфицированных подростков

21.02.2020, 10:37, Новости дня

Роспотребнадзор отмечает рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России, следует из материалов ведомства.

«Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России. По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тыс. ВИЧ-инфицированных детей и подростков», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что более 50% из них старше 11 лет, 16,9% – в возрасте 8-10 лет. При этом в 2019 году отмечается снижение доли подростков и молодежи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-20 лет с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019 году.

По данным Роспотребнадзора, большинство новых случаев заражения ВИЧ в первой половине 2019 года оказались связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков.



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