«Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!». Собчак прокомментировала вступление Шнурова в Партию роста
21.02.2020, 10:31, Новости дня
Российская телеведущая и кандидат на президентский выборах 2018 года в РФ Ксения Собчак раскритиковала вступление в Партию роста лидера российской группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Пост она разместила в Instagram.
«О Шнурове. Выбранная им Партия роста – безусловно, удачный выбор и для [лидера партии] Бориса [Титова], и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, В «Ленинграде» выборы! Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!
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О Шнурове. Выбранная им партия Роста — безусловно удачный выбор и для Бориса и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, В «Ленинграде» выборы! Дураки и дуры вы, Кандидаты – Шнуровы!
Сергей Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля.
В конце января 2020 года Шнуров заявил, что может заняться политикой.
«Медуза» со ссылкой на источники сообщала, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий «для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората». В качестве лидера одной из партий, которую «пустят в Госдуму», рассматривается, по данным издания, Шнуров.
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