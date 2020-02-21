«Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!». Собчак прокомментировала вступление Шнурова в Партию роста

21.02.2020, 10:31, Новости дня

Российская телеведущая и кандидат на президентский выборах 2018 года в РФ Ксения Собчак раскритиковала вступление в Партию роста лидера российской группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Пост она разместила в Instagram. 

«О Шнурове. Выбранная им Партия роста – безусловно, удачный выбор и для [лидера партии] Бориса [Титова], и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, В «Ленинграде» выборы! Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!

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О Шнурове. Выбранная им партия Роста — безусловно удачный выбор и для Бориса и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, В «Ленинграде» выборы! Дураки и дуры вы, Кандидаты – Шнуровы!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 20 Фев 2020 в 12:06 PST

Сергей Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля.

В конце января 2020 года Шнуров заявил, что может заняться политикой.

«Медуза» со ссылкой на источники сообщала, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий «для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората». В качестве лидера одной из партий, которую «пустят в Госдуму», рассматривается, по данным издания, Шнуров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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