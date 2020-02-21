UFC официально презентовала бой Нурмагомедова с Фергюсоном

21.02.2020, 10:31, Новости дня

Ведущий американский промушен смешанных единоборств UFC официально представил постер турнира UFC 249, главным боем которого станет чемпионский поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Матч пройдёт в Бруклине 18 апреля.

 

 

 

 

 

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THE WAIT IS OVER! 🏆 Your 🇷🇺 Khabib vs 🕶 Ferguson poster has arrived! #UFC249

Публикация от ufc (@ufc) 20 Фев 2020 в 3:30 PST

Бой за чемпионский титул в легком весе, который принадлежит Нурмагомедову, станет главным в этот вечер. 31-летний Нурмагомедов все свои бои в карьере выиграл. Его последняя по времени победа над Дастином Порье стала для Хабиба 12-й подряд в UFC.

Фергюсон, который старше соперника на 5 лет, выступает в UFC с 2011 года. Его победная серия также насчитывает 12 боев. В последний раз Тони уступил в рамках ММА Майклу Джонсону в мае 2012 года.



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