Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Японский автомобильный гигант Honda стартовал продажи нового кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.

Вместе с тем в компании указали на рекордное количество проданных машин за прошлый месяц. В январе проданы около 13 тысяч автомобилей, тогда как за весь период с момента выхода в продажу не удавалось достичь аналогичного результата. Вместе с тем кроссоверы Nissan Qashqai и Kia Sportage приобрели более 12,5 тысяч машин, что не дотягивает до результатов японской новинки.

Напомним, модель Breeze имеет характеристики, приближенные к кроссоверу CR-V с некоторыми отличиями. Однако дизайн кузова стал более уникальным, так как здесь применили новую решетку радиатора, стильные бампера и видоизмененную форму капоту. Под капотом паркетника размещен 1,5-литровый мотор на 193 л.с. мощности.



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