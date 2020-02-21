Новый Chevrolet Tracker обзавелся еще одной версией

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Новый кроссовер Chevrolet Tracker доступен на китайском рынке уже давно, однако в ближайшее время автомобиль появится в Южной Америке.

В Сети представили тизеры, на которых изображена модификация для местного рынка. Эксперты констатировали, что указанный автомобиль практически ничем не отличается от прежней модификации. Под капотом кроссовера Chevrolet Tracker установлен 1,3-литровый двигатель с мощностью 165 л.с.

Специалисты указали, что наиболее важной особенностью модели является расход топлива 5,7 литров на 100 километров пути. Также следует отметить, что автомобиль имеет улучшенную мультимедийную систему, панорамную крышу и продвинутые опции безопасности. Уже в марте данная модель появится в свободной продаже в Бразилии.



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