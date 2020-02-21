Xiaomi разрабатывают SIM-карту и флэш-накопитель в одном корпусе

21.02.2020, 10:30, Разное

Компания Xiaomi занимается разработкой совершенно нового устройства, объединяющего возможности SIM-карты и флэш-накопителя в одном корпусе. Это позволит существенно упростить пользование современными смартфонами.

Согласно патенту, карта будет поддерживать работу в сетях 5G, но при этом размещаться в специальном разъёме. Таким образом у пользователя сохраняются свободными все слоты для SIM и карт памяти. На одной стороне устройства инженеры планируют разместить микросхемы и все детали для сохранения нужного объёма информации, а на обороте планируется закрепить чип для работы оператора сотовой связи. При этом не уточняется, какой именно будет объём накопителя, но он станет обладать резервным копированием и восстановлением данных.

Несмотря на столь инновационную идею, Xiaomi — не первая компания, которая решила объединить карту памяти с «симкой». Первенство остаётся за брендом Ziguang Guowei, уже представившим свою разработку. Его SIM-карта тоже поддерживает 5G, а объём флэш-накопителя достигает 128 Гб. Когда именно стоит ожидать первого рабочего прототипа, не уточняется.