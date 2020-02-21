Новый Geely Coolray: коронавирус премьере — не помеха

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Коронавирус успел подкосить производства многих автомобильных компаний. А буквально накануне появились слухи о том, что из-за эпидемии может возникнуть отсрочка российского запуска Geely Coolray. АвтоВести выяснили, как ситуация обстоит на самом деле.

Подготовка к официальной премьере кроссовера Geely Coolray в РФ идет по графику, сообщили АвтоВестям собственные источники, знакомые с ситуацией в Geely.

Информация из локальных СМИ о месячной задержке в поставках машинокомплектов из Китая, связанной с коронавирусом, подтвердилась, однако белорусский завод «Белджи» был заранее укомплектован нужным объемом комплектующих для первой волны продаж.

Импорт автокомпонентов для сборки Geely Coolray предварительно возобновят в конце марта-2020, а для конечного потребителя поставки автомобилей будут «бесшовными» — кроссоверы буду собирать по более плотному графику. Другое дело, что «Кулреев» на всех желающих может не хватить из-за ажиотажного спроса — в Беларуси первую партию машин раскупили за пару дней. Посмотрим, «зайдет» ли новинка в России.

Официальная премьера Geely Coolray в России, по неофициальным данным, должна состояться в марте.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Нурмагомедов назван лучшим бойцом MMA десятилетия

23.01 / ООН ожидает миллионы «климатических беженцев», и их нельзя будет «отправить обратно»

12.12 / Московская биржа открылась ростом

03.02 / Бывшая жена Кержакова потребовала лишить его водительских прав

11.02 / Возвращенные РФ военные корабли к лету выйдут в море – Воронченко

21.12 / Смешко: «Сила и честь» развивает сеть партийных ячеек и готовится к местным выборам

18.12 / ВСУ обстреляли Донецк из минометов

12.12 / Директор Юго-Западной железной дороги заявил, что глава «Укрзалізниці» представляет интересы олигархических групп

03.12 / Ростех ответил ФБР на заявление о работе российских приложений на спецслужбы

18.02 / Мнение: Верните право быть русским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика