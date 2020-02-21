Новый Geely Coolray: коронавирус премьере — не помеха

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Коронавирус успел подкосить производства многих автомобильных компаний. А буквально накануне появились слухи о том, что из-за эпидемии может возникнуть отсрочка российского запуска Geely Coolray. АвтоВести выяснили, как ситуация обстоит на самом деле.

Подготовка к официальной премьере кроссовера Geely Coolray в РФ идет по графику, сообщили АвтоВестям собственные источники, знакомые с ситуацией в Geely.

Информация из локальных СМИ о месячной задержке в поставках машинокомплектов из Китая, связанной с коронавирусом, подтвердилась, однако белорусский завод «Белджи» был заранее укомплектован нужным объемом комплектующих для первой волны продаж.

Импорт автокомпонентов для сборки Geely Coolray предварительно возобновят в конце марта-2020, а для конечного потребителя поставки автомобилей будут «бесшовными» — кроссоверы буду собирать по более плотному графику. Другое дело, что «Кулреев» на всех желающих может не хватить из-за ажиотажного спроса — в Беларуси первую партию машин раскупили за пару дней. Посмотрим, «зайдет» ли новинка в России.

Официальная премьера Geely Coolray в России, по неофициальным данным, должна состояться в марте.

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АвтоВести