Путин объяснил, зачем Россию и Украину «растаскивают»

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Сотрудничество РФ и Украины создает глобального конкурента в Европе и мире, которое невыгодно ряду стран, сообщил президент Владимир Путин.

«Любое объединение [усилий] РФ и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире», – сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», – отметил президент.

При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

По его словам, люди, возглавлявшие Украину, преследовали личные интересы. «Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено, до сих пор», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин поспорил с журналистом ТАСС Андреем Ванденко, который попытался поправить ударение в сказанном российским лидером слове «укрАинцы».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / «Польша была жертвой». Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

10.01 / В ДНР завели дело по факту жестокого обращения с пленными на Украине

13.02 / Уильям Барр даст показания в комитете Палаты представителей

31.12 / Михайлюк повторил личный рекорд результативности в НБА, Лень оформил дабл-дабл

09.02 / Мэрия Львова отказалась вернуть прах советского разведчика Николая Кузнецова

18.02 / Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства

11.02 / Приложение «Дія» за четыре дня сказали более 1 млн раз – Федоров

15.02 / Глава МИД ФРГ назвал условие «полноценного обновления» отношений с Россией

03.02 / Посол России в ЦАР заявил, что убитые в этой стране российские журналисты нарушили «массу законов»

07.02 / Мишустин назначил замминистра экономического развития

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика