Путин объяснил, зачем Россию и Украину «растаскивают»

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Сотрудничество РФ и Украины создает глобального конкурента в Европе и мире, которое невыгодно ряду стран, сообщил президент Владимир Путин.

«Любое объединение [усилий] РФ и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире», – сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», – отметил президент.

При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

По его словам, люди, возглавлявшие Украину, преследовали личные интересы. «Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено, до сих пор», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин поспорил с журналистом ТАСС Андреем Ванденко, который попытался поправить ударение в сказанном российским лидером слове «укрАинцы».