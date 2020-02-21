Умер ученый Теслер, придумавший компьютерные команды «вырезать», «копировать» и «вставить»

21.02.2020, 10:30, Новости дня

17 февраля в США скончался ученый, компьютерный разработчик Ларри Теслер, придумавший широко применимые ныне команды «вырезать», «копировать» и «вставить». Об этом сообщила в Facebook корпорация Xerox, в которой работал Теслер.

Ученому было 74 года.

«Ваш рабочий день стал проще благодаря элегантно простым, но революционным идеям Ларри», – сказано в некрологе.

The person who invented shortcuts you use every day—such as cut, copy and paste, find and replace, and more—was a Xerox…

Posted by Xerox on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Помимо Xerox, Теслер сотрудничал с Amazon и Yahoo. Изобретение принципа выделения и вставки элементов относится к началу 1980-х, когда он работал в компании Apple вместе со Стивом Джобсом, сообщает AFP.

Разработчики почерпнули идею в старомодном редактировании, когда части печатного текста вырезались ножницами и прикреплялись в другом месте с помощью клея.

Впервые команды «вырезать», «копировать» и «вставить» вошли в программное обеспечения компьютера Lisa – разработки Apple 1983 года. В 1984-м они применялись в первой версии компьютера Macintosh.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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