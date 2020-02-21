Секс-сцены в новом сезоне «Ведьмака» скоординирует специалист

21.02.2020, 10:30, Разное

В съемочной группе, занимающейся созданием нового сезона «Ведьмака», появился специалист с необычной спецификой работы. Лиззи Тэлбот является координатором интимных сцен.

Необходимость в новой должности обусловлена изменившимися правилами постановки секс-сцен в киноиндустрии. Специалист обязан контролировать процесс съемки «постельных моментов», а также соблюдение договоренностей между актерами о степени их близости и другие нюансы, касающиеся интима в кадре. Принимая участие в создании нового «Ведьмака», запланированного к выходу на экраны в 2021 году, Тэлбот также возьмется за постановку любовных сцен в плане хореографии, чтобы предотвратить травмирование актеров во время работы над пикантными моментами.

Недавно режиссер Юрий Быков в интервью изданию «Слово и Дело» высказался по поводу появления координаторов интимных сцен на съемочных площадках. Кинематографист считает такой шаг «социально-политической акцией», которую продюсеры станут использовать для привлечения внимания к своему проекту.