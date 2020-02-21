Новый смартфон LG V60 ThinQ показали в Сети

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Компания LG намерена в скором времени презентовать публике новый флагманский смартфон под названием LG V60 ThinQ.

Устройство уже опубликовано в базе Geekbench, где рассекречены некоторые характеристики аппарата. В частности, за производительность здесь отвечает мощный восьмиядерный чип Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Из коробки смартфон получит поддержку современной операционной системы Android 10.

В ходе тестирования аппарат LG V60 ThinQ получит 898 баллов в однопоточном режиме, тогда как многоядерный режим испытаний выдал 3266 баллов. Основная камера будет представлена горизонтальной линией с несколькими объективами. Остальные подробности о смартфоне пока отсутствуют.



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