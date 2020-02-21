Московская система распознавания лиц пригодилась для борьбы с коронавирусом

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Власти российской столицы задействовали автоматизированные системы распознавания лиц "и другие технические меры", чтобы отслеживать потенциально инфицированных коронавирусом граждан, прибывших из Китая. Об этом в своём официальном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, системы видеонаблюдения позволили отследить всех, контактировавших с прибывшей несколько дней назад в Москву гражданкой Китая, чей анализ на коронавирус исходно дал положительный результат (позднее он не подтвердился).

Власти вычислили везшего китаянку из аэропорта таксиста, а также узнали, что её соседка по квартире, которой было предписано соблюдать карантин, нарушала режим изоляции. У знакомого, для встречи с которым она выходила из дома, тоже взяли анализы.

В прошлом году с помощью камер, подключённых к системе распознавания лиц, в Москве было раскрыто более трех тысяч преступлений. Устанавливаемые в метро камеры нового типа способны сканировать до 20 пассажиров в секунду.

По словам Собянина, ни одного случая заболевания коронавирусом в Москве не выявлено. С 20 февраля гражданам Китая запрещён въезд в России, а все прибывшие из поражённой вспышкой коронавируса страны сразу по прибытии в аэропорту сдают анализ и получают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства.

Для выявления тех, кто приехал в Москву до введения на границах сплошного контроля, проводятся рейды с участием полицейских и медиков. А на объектах массового сосредоточения людей и в транспорте усилены дезинфекционные меры: в зданиях промывают и дезинфицируют системы вентиляции, а водители такси и операторы каршеринга обязаны регулярно протирать дезинфицирующим веществом ручки дверей.

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Вести.Hi-tech



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