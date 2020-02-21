В поезде Киев-Москва обнаружили женщину с подозрением на коронавирус. Вагон отцепили в Брянске и направили всех на карантин

21.02.2020, 10:30, Новости дня

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске и отправили в санитарный тупик вместе со всеми пассажирами из-за подозрения на коронавирус у одной из них. Об этом сообщает РБК.

«Пассажирку, гражданку Китая, сняли и доставили в инфекционное отделение нашей больницы», — заявили изданию в региональном отделении Роспотребнадзора.

По информации агентства «Москва», поезд следовал по маршруту Киев-Москва. По данным ТАСС, в вагоне находился 21 человек, в том числе 19 пассажиров и два проводника. Все они направлены в карантин.

За последние сутки от коронавируса умерли 118 человек. Число заболевших  составило 75 тысяч 465 человек по состоянию на 20 февраля. 2236 человек погибли, 18 тысяч человек выздоровели, более 11 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать ее использование можно будет только через 18 месяцев, после серии клинических испытаний.



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