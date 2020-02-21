Россиянку задержали в Италии за «похищение» сына

21.02.2020, 10:26, Новости дня

Итальянская полиция задержала, предположительно, россиянку за попытку «похищения» своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции, пишут СМИ.

Как информирует газета la Repubblica, в полицию обратился отец мальчика, который, возвращаясь домой с другом, якобы заметил, что его бывшая жена с предполагаемым сообщником прятались в кустах. Согласно предварительной информации, девушка призвала в сообщники своего брата, передает РИА «Новости».

По прибытии полиции предполагаемые злоумышленники скрылись, но их заблокировали на ферме недалеко от места, где они поселились. При себе у них был пистолет против собак, сигнальный пистолет, боеприпасы и перцовый баллончик.

Как отмечает издание, в прошлом женщина уже пыталась похитить сына, опеку над которым ранее получил его отец-итальянец. На прошедшем в четверг вечером заседании судья санкционировал задержание двоих россиян по подозрению в попытке похищения несовершеннолетнего.

Ранее гражданка России Анна Варганова, проживающая в Италии с пятилетним сыном, обратилась к дипломатам за помощью после того, как работники соцслужбы города Бари забрали у нее ребенка.



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