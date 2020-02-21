Зеленский пообещал вернуть домой оставшуюся в Китае из-за собаки украинку

21.02.2020, 10:26, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя без своей собаки, вернуть ее на родину.

«Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт», – цитирует издание «Зеркало недели» Зеленского.

В то же время он подчеркнул, что ситуацию можно понять, поскольку из-за эпидемии вируса все нервничают.

Видео разговора с президентом девушка опубликовала в Instagram.

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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы @zelenskiy_official

Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 20 Фев 2020 в 9:15 PST

Девушка обратила внимание, что собрала все документы на перевозку собаки. Зеленский пообещал найти способ, как вернуть ее в Украину, и тогда созвониться.

Также президент поинтересовался самочувствием украинки. Она ответила, что чувствует себя прекрасно и ежедневно меряет температуру в присутствии врачей.

Анастасию Зинченко не допустили к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.

Глава минздрава Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что украинская сторона не может обеспечить условия эвакуации животных, поэтому в эвакуации участвуют лишь люди.

Напомним, жители Тернопольской области построили баррикады на въездах в населенные пункты, чтобы не допустить размещения в местных больницах эвакуированных из Китая украинцев.