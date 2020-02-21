Наука: Всё больше данных в пользу того, что динозавры были теплокровными

21.02.2020, 10:22, Разное

Какая температура тела была нормальной для динозавров? Этот вопрос уже некоторое время не даёт покоя исследователям.

Одна из ранних версий — что они, подобно современным ящерицам, были холоднокровными — имеет под собой всё меньше оснований. Теперь больше поводов думать, что динозавры были теплокровными.

Сомнения закрались тогда, когда учёные обнаружили, что птицы филогенетически связаны с динозаврами. Это открытие заставило учёных задуматься — может быть, динозавры, как и их пернатые потомки, имели тёплую кровь.

Но для того, чтобы исследовать температуру вымерших животных, не было хорошего метода. Одним из способов изучения этого вопроса был анализ зубной эмали, который, хоть и подтверждал новую версию, но оставлял место для сомнения.

Недавнее исследование, опубликованное в Science Advances, подтвердило, что динозавры действительно были теплокровными. Теперь это можно сказать с достаточно большой уверенностью: учёные пришли к такому выводу в результате анализа окаменелостей скорлупы динозаврьих яиц, которые формировались внутри тела, то есть по ним можно с большой точностью судить, «тепло ли было у динозавра на сердце».

«Наши результаты показывают, что у всех основных групп динозавров температура тела была выше, чем в окружающей среде. <…> Находка указывает на то, что способность метаболически повышать температуру тела была одной ранних черт, развившихся у динозавров», — прокомментировала геофизик Робин Доусон (Robin Dawson) из Йельского университета (Yale University).

Окаменелости яичной скорлупы динозавра в поперечном сечении под микроскопом с использованием кросс-поляризованного света.

В своём исследовании Доусон и её коллеги изучили фрагменты яичной скорлупы динозавров, обитавших на территории современной Канады примерно 75 миллионов лет назад, в частности, крупного травоядного вида Maiasaura peeblesorum и более мелкого птицеподобного Troodon formosus.

Они также исследовали скорлупу, найденную на территории современной Румынии, возраст которой оценивается примерно в 69 миллионов лет. Она предположительно принадлежит карликовому зауроподу-титанозавру.

Используя подвид изотопной палеотермометрии с использованием «слипшихся изотопов» (clumped isotope palaeothermometry), исследователи проанализировали химические связи в древнем карбонатном минерале, из которого состоит скорлупа яиц.

В частности, атомный порядок изотопов углерода и кислорода в молекулярной решётке указывает на температуру, при которой был образован материал. В нашем случае, это будет внутренняя температура тела мамы-динозаврихи, которая когда-то отложила эти яйца.

Используя этот метод, команда обнаружила, что температура тела, при которой динозавриха откладывала яйца, была выше температуры окружающей среды. Другими словами, динозавры были эндотермическими животными, то есть, способными к внутренней выработке тепла, в отличие от эктотермических животных, полагающихся на тепло окружающей среды. Разброс разницы внешней и внутренней температур колебался от 3 до 16 градусов.

В статье по результатам исследования указано, что представители всех основных эволюционных линий динозавров, независимо от их размера тела, имели повышенную относительно окружающей среды температуру тела.