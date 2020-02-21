Перечислены способы снижения негативного влияния алкоголя на организм

21.02.2020, 10:21, Разное

Медицинские специалисты рассказали о способах, позволяющих снизить негативное воздействие после приема спиртных напитков. Алкоголь сам по себе наносит много вреда здоровью организма, но названные методы могут помочь ослабить его влияние.

Так, медики рекомендуют до принятия спиртных напитков и после уделить внимание физическим нагрузкам, поскольку они способствуют выводу токсических веществ из организма. Кроме того, регулярный и частый прием воды помогает справиться с обезвоживанием, к которому приводит употребление содержащих алкоголь продуктов.

Алкоголь необходимо закусывать полезной едой: овощами, фруктами, а также пищей, приготовленной на пару или просто сваренной. Основой крепких напитков является этанол, но часто в некачественное спиртное производитель добавляет множество других примесей, способных еще хуже повлиять на организм. В этом случае специалисты рекомендуют выбирать более качественный алкоголь, чтобы не стать жертвой контрафактной продукции.