Алена Водонаева пообедала в столовой для депутатов Госдумы и показала цены в меню

21.02.2020, 10:21, Разное

Блогер Алена Водонаева, первый раз оказавшись в Госдуме, побывала в столовой для депутатов. В Instagram Stories модель показала стоимость некоторых блюд.

Обзор меню, обнародованного Водонаевой, позволяет предположить, что традиционный обед обходится депутатам Госдумы приблизительно в 500-600 рублей. Закуска в виде салата и суп стоят около 270 рублей, а вместе со вторым горячим блюдом сумма вырастет до 400 рублей. Стакан сока, причем выбор напитков достаточно разнообразен, добавит к расходам еще минимально 110 рублей. Представлена в перечне блюд также рыба: семга, треска и некоторые другие виды продукта. Порция пельменей со сметаной оценивается в 215 рублей, вареники — наполовину дешевле.

Алене Водонаевой сделанный заказ понравился. Блогер ограничилась салатом с редиской, огурцом и яйцом, ломтиками хлеба и киселем. Забытый многими любимый напиток русской кухни вызвал у телеведущей настоящий восторг.