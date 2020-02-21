Полицейский серьезно пострадал в беспорядках на Украине из-за эвакуированных из Китая

21.02.2020, 10:19, Новости дня

Полицейский получил серьезные травмы при беспорядках в Новых Санжарах в Полтавской области, где местные жители выступают против размещения в поселке эвакуированных из Китая людей, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Аваков сообщил, что «пострадали девять полицейских, один из них получил серьезные травмы», передает РИА «Новости».

Он добавил, что благодарен полицейским, спасателям и сотрудникам других служб за их работу в сложных условиях в Новых Санжарах.

«Мы будем принимать решение об их (задержанных) наказании», – сказал министр.

Между тем украинские СМИ сообщают, что ситуация вокруг санатория в поселке спокойная, передает ТАСС.

Отмечается, что о прошедших накануне акциях протеста напоминают только кучи мусора, кирпичей и остатки дров. После стычек с полицией возле санатория жители восстанавливают заборы своих подворий – санаторий в центре поселка находится в 30 метрах от жилых домов.

Территорию объекта, по информации МВД, охраняют 300 сотрудников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Кроме того, Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, ситуация в Новых Санжарах находится под контролем правительства. В санатории вместе с эвакуированными находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая заявила, что проведет там две недели, надеясь таким образом успокоить население поселка.

При этом Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги. На вопрос телеканала «1+1», не «торчат ли уши политиков в протестах» против размещения эвакуированных, министр ответил: «Кое-какие уши мы тоже увидели. И я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти уши и политического, и бизнесового свойства».

По его словам, утром участники протестов, «простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны».

Ранее в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция задержала активистов, после чего расчистила путь силой.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация украинцев из Уханя вызвала в этой стране эпидемию истерии и паники.